Новосибирцу назначили 180 часов работ и лишили прав за пьяную езду

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но 7 июня 2026 года снова управлял автомобилем после употребления алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД и подтвердили факт опьянения. В суде он полностью признал вину.