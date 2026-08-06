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Новосибирцу назначили 180 часов работ и лишили прав за пьяную езду

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения.

Источник: Magnific

В Краснозёрском районе Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, повторно севшему за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но 7 июня 2026 года снова управлял автомобилем после употребления алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД и подтвердили факт опьянения. В суде он полностью признал вину.

Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 1,5 года.