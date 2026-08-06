Новосибирцу назначили 180 часов работ и лишили прав за пьяную езду

В Краснозёрском районе Новосибирской области суд вынес приговор мужчине, повторно севшему за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения, но 7 июня 2026 года снова управлял автомобилем после употребления алкоголя. Его остановили сотрудники ГИБДД и подтвердили факт опьянения. В суде он полностью признал вину.
Суд назначил ему 180 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на 1,5 года.