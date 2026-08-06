Врач Литвиненко сказал об опасности модной тяжелой обуви на толстой подошве

Модная обувь на массивной, так называемой «тракторной» подошве, столь популярная среди подростков и молодежи, может нанести серьезный вред здоровью. В эксклюзивном комментарии aif.ru врач-ортопед Андрей Литвиненко объяснил, чем именно опасна такая обувь и к каким последствиям для опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы может привести ее длительное ношение.
По словам специалиста, ключевая проблема кроется в конструкции подошвы, которая остается жесткой и не сгибается при ходьбе. Это полностью противоречит биомеханике человеческой стопы.
«Обувь на толстой, негнущейся подошве на самом деле не приносит ничего хорошего. Такая обувь может привести к заболеваниям не только стоп, но и всего опорно-двигательного аппарата. У нормальной обуви подошва должна быть в меру толстой — около полутора-двух сантиметров — и обязательно обладать амортизирующими свойствами. Во время ходьбы, когда стопа перекатывается с пятки на носок, обувь должна повторять это движение, не препятствуя естественному сгибанию и разгибанию стопы», — подчеркнул Литвиненко.
Врач пояснил, что происходит со стопой, закованной в жесткий каркас. Мышцы, лишенные необходимости работать и поддерживать своды, постепенно перестают функционировать. Это запускает необратимый процесс деформации.
«Если обувь жёсткая и не сгибается, мышцы стопы перестают работать, постепенно атрофируются и перестают поддерживать своды. В результате и продольный, и поперечный своды уплощаются, развивается плоскостопие. Чем дольше человек носит такую обувь, тем сильнее прогрессирует деформация. Это первая серьёзная проблема», — заявил эксперт.
Однако, как отметил Литвиненко, риски не ограничиваются одним лишь плоскостопием. Неестественное положение стопы и бездействие мышц нарушают важнейший физиологический механизм — венозный отток крови от нижних конечностей.
«Вторая проблема связана с сосудами. Работающие мышцы участвуют в перекачке крови, поэтому при недостаточной мышечной активности, вызванной длительным ношением негнущейся обуви, кровоснабжение нижних конечностей ухудшается. Возникают застойные и воспалительные процессы, нарушается отток продуктов распада тканей, которые в норме удаляются по венам», — разъяснил ортопед.
Врач предупредил, что увлечение подобной обувью может иметь куда более опасные последствия, чем кажется на первый взгляд. Если пренебрегать здоровьем стоп месяцами, сосудистая система может дать серьезный сбой.
«Если носить подобную обувь не дни или недели, а длительное время, это может привести к тромбозам, тромбофлебитам и воспалению артерий. Таким образом, страдает не только опорно-двигательный аппарат, но и сердечно-сосудистая система на уровне нижних конечностей», — резюмировал Андрей Литвиненко.
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