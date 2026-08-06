Врач Литвиненко сказал об опасности модной тяжелой обуви на толстой подошве

«Обувь на толстой, негнущейся подошве на самом деле не приносит ничего хорошего. Такая обувь может привести к заболеваниям не только стоп, но и всего опорно-двигательного аппарата. У нормальной обуви подошва должна быть в меру толстой — около полутора-двух сантиметров — и обязательно обладать амортизирующими свойствами. Во время ходьбы, когда стопа перекатывается с пятки на носок, обувь должна повторять это движение, не препятствуя естественному сгибанию и разгибанию стопы», — подчеркнул Литвиненко.