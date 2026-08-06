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В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в нескольких штатах

По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, ее спровоцировал острый перец из Мексики.

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выявили вспышку сальмонеллеза — острой кишечной инфекции — в нескольких штатах, ее вероятным источником может быть острый перец халапеньо из Мексики.

По последним данным с конца июня зарегистрировано 345 случаев заболевания в 27 штатах, 36 пациентам потребовалась госпитализация. «Эпидемиологические данные показывают, что перцы халапеньо из [штата] Синалоа в Мексике, которые распространяются компанией Coast Citrus Distributors, могут быть заражены Salmonella Javiana, и вызывают болезнь у людей», — говорится в информации на сайте регулятора.

Отмечается, что большинство опрошенных пациентов перед ухудшением самочувствия обедали в ресторанах мексиканской кухни.

Это не первая вспышка кишечных заболеваний в США за последнее время. С мая в стране зарегистрировано уже свыше 10 тыс. случаев заражения циклоспорозом. В ЦКПЗ эту вспышку связывают с салатом айсберг.

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