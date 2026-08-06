В США назвали возможную причину вспышки сальмонеллеза в нескольких штатах

По последним данным с конца июня зарегистрировано 345 случаев заболевания в 27 штатах, 36 пациентам потребовалась госпитализация. «Эпидемиологические данные показывают, что перцы халапеньо из [штата] Синалоа в Мексике, которые распространяются компанией Coast Citrus Distributors, могут быть заражены Salmonella Javiana, и вызывают болезнь у людей», — говорится в информации на сайте регулятора.