Таджикистан и Starlink: цифровые технологии для школ и больниц

В ведомстве сообщили, что специалисты агентства провели онлайн-встречу с командой SpaceX/Starlink. На переговорах стороны определили направления совместной работы после официального запуска сервиса Starlink в стране.
Главным элементом обсуждения стала дорожная карта партнерства. По информации агентства, документ предусматривает использование спутникового интернета в учреждениях здравоохранения и образования, а также при предоставлении государственных услуг. Отдельно отмечено, что технология может обеспечить стабильную связь для госструктур в труднодоступных районах.
Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы проектов, связанных с внедрением искусственного интеллекта, цифровой картографией и созданием экологически устойчивой вычислительной инфраструктуры.
По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу над подготовкой и реализацией дорожной карты.
В агентстве подчеркнули, что запуск Starlink в Таджикистане открывает возможности для формирования долгосрочного технологического партнерства между республикой и SpaceX/Starlink.
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