Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таджикистан и Starlink: цифровые технологии для школ и больниц

Таджикистан и компания SpaceX/Starlink обсуждают расширение сотрудничества в сфере спутникового интернета и цифровых технологий, следует из данных Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте республики.

Таджикистан и компания SpaceX/Starlink обсуждают расширение сотрудничества в сфере спутникового интернета и цифровых технологий, следует из данных Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте республики.

В ведомстве сообщили, что специалисты агентства провели онлайн-встречу с командой SpaceX/Starlink. На переговорах стороны определили направления совместной работы после официального запуска сервиса Starlink в стране.

Главным элементом обсуждения стала дорожная карта партнерства. По информации агентства, документ предусматривает использование спутникового интернета в учреждениях здравоохранения и образования, а также при предоставлении государственных услуг. Отдельно отмечено, что технология может обеспечить стабильную связь для госструктур в труднодоступных районах.

Кроме того, участники встречи рассмотрели перспективы проектов, связанных с внедрением искусственного интеллекта, цифровой картографией и созданием экологически устойчивой вычислительной инфраструктуры.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу над подготовкой и реализацией дорожной карты.

В агентстве подчеркнули, что запуск Starlink в Таджикистане открывает возможности для формирования долгосрочного технологического партнерства между республикой и SpaceX/Starlink.

Ранее мы писали: В США продается дом, где прошло детство астронавта Нила Армстронга.

Читайте также: Фрагмент ракеты SpaceX столкнется с Луной, образовав новый кратер.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Starlink: спутниковый интернет от Илона Маска, который используют в войнах
Starlink — глобальная система спутникового интернета, которую разрабатывает американская аэрокосмическая компания SpaceX, основанная миллиардером Илоном Маском. Считается одной из самых масштабных космических телекоммуникационных систем в мире. Сеть активно используется в удаленных регионах и там, где связь отсутствует по иными причинам. Например, в зонах боевых действий.
Читать дальше