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Руководство ФИФА хочет восстановить репутацию после проекта Инфантино

В ФИФА намерены восстанавливать репутацию после скандала с Инфантино и FIFA Forward Enterprise.

Источник: Комсомольская правда

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о планах предпринять все необходимые меры и усилия, чтобы защитить репутацию после скандального проекта президента организации Джанни Инфантино, который потерпел неудачу. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

«ФИФА не потерпит никаких посягательств на свою честность и примет все необходимые меры для защиты своей репутации», — говорится в заявлении организации.

Отмечается также, что после встречи генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и присутствовавшие на ней члены правления подтвердили свою полную поддержку президенту Инфантино.

Вместе с тем, подчеркивают в ФИФА, несмотря на допущенные ошибки, все, что было сделано, совершено в полном соответствии с нормативно-правовой базой.

Ранее сообщалось, что Инфантино проведет экстренную встречу на фоне потери влияния в ФИФА.

До этого в ФИФА опровергли звонок Инфантино президенту США Дональду Трампу с целью посодействовать в сохранении своего поста фоне неудачи с инициативой FIFA Forward Enterprise.

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