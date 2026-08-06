Руководство ФИФА хочет восстановить репутацию после проекта Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила о планах предпринять все необходимые меры и усилия, чтобы защитить репутацию после скандального проекта президента организации Джанни Инфантино, который потерпел неудачу. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
«ФИФА не потерпит никаких посягательств на свою честность и примет все необходимые меры для защиты своей репутации», — говорится в заявлении организации.
Отмечается также, что после встречи генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем и присутствовавшие на ней члены правления подтвердили свою полную поддержку президенту Инфантино.
Вместе с тем, подчеркивают в ФИФА, несмотря на допущенные ошибки, все, что было сделано, совершено в полном соответствии с нормативно-правовой базой.
Ранее сообщалось, что Инфантино проведет экстренную встречу на фоне потери влияния в ФИФА.
До этого в ФИФА опровергли звонок Инфантино президенту США Дональду Трампу с целью посодействовать в сохранении своего поста фоне неудачи с инициативой FIFA Forward Enterprise.