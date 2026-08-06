Успение праведной Анны. Что можно и что нельзя делать 7 августа 2026

7 августа 2026 года православная церковь вспоминает Успение праведной Анны — матери Пресвятой Богородицы и бабушки Иисуса Христа. В народном календаре этот праздник известен как Анна Летняя. Рассказываем, чем известна праведная Анна, о чём молятся святой, что можно и что нельзя делать в этот день. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Кто такая праведная Анна?
Праведная Анна была младшей дочерью иудейского священника Матфана из колена Левия — рода, представители которого традиционно были священниками. Она вышла замуж за праведного Иоакима, потомка царя Давида, которому Бог обещал, что от его потомков родится Спаситель мира. Супруги поселились в Назарете Галилейском.
Долгие годы у Анны и Иоакима не было детей, что в те времена считалось настоящим позором и Божьим наказанием — супругам приходилось терпеть презрение и насмешки окружающих. Однако они не роптали и продолжали смиренно молиться Богу. Согласно преданию, Иоаким однажды удалился в пустыню, где ему явился ангел и возвестил, что у него родится дочь.
Вскоре после этого у пожилых супругов родилась дочь, которую назвали Марией, — будущая Богородица. Когда она подросла, родители по обету отдали её во храм. Через несколько лет после того скончался в 80-летнем возрасте Иоаким, а в 79-летнем, через два года после него — сама Анна. Позже, при византийском императоре Юстиниане, в честь святой был построен храм, а мощи и покрывало святой были перенесены в Константинополь.
Молитва святой Анне.
Праведная Анна почитается как покровительница беременных женщин, матерей и семьи. К ней традиционно обращаются с молитвами об исцелении от бесплодия, о благополучной беременности и лёгких родах — ведь сама Анна долгие годы страдала от бездетности, прежде чем получить дар материнства.
Также к святой Анне обращаются с просьбами о здоровье детей и семейном согласии. Кроме того, она издревле считается заступницей всех обиженных и обездоленных, а также той, к молитвам которой прибегают люди в борьбе с тяжёлыми недугами.
Что нельзя делать 7 августа 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. Праведная Анна почитается как хранительница семьи и мира в доме, поэтому конфликты и грубые слова в её день считались особенно неуместными и, по поверьям, могли обернуться разладом на весь год.
— Нельзя лениться. По народным приметам, безделье в этот день привлекает неудачи и безденежье, поэтому предки старались провести день в спокойных, но полезных заботах.
— Нельзя устраивать шумные вечеринки. День посвящён памяти праведной Анны, поэтому его принято проводить тихо и сдержанно, в кругу семьи, а не в шумных развлечениях.
— Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Считалось, что тот, кто проявит скупость и откажет просящему 7 августа, сам может столкнуться с нуждой в будущем, поэтому в этот день старались быть особенно щедрыми и отзывчивыми.
Что можно делать 7 августа 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. В этот день церковь вспоминает праведную Анну, мать Пресвятой Богородицы, известную своей верой и терпением, поэтому посещение службы и молитва считаются главным делом этого праздника.
— Помириться с близкими. Праведная Анна почитается как покровительница семьи и материнства, поэтому день её памяти издавна считался подходящим временем, чтобы наладить отношения с родными и укрепить семейные отношения.
— Наводить порядок в доме. По народным поверьям, уборка в этот день не только приводит жильё в порядок, но и символически «выметает» из дома негатив и ссоры, освобождая место для благополучия.
— Помогать нуждающимся. В этот день принято проявлять милосердие и заботу о тех, кто в этом нуждается, что, по поверьям, приносит благословение и достаток дому помогающего.