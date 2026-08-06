Успение праведной Анны. Что можно и что нельзя делать 7 августа 2026

Вскоре после этого у пожилых супругов родилась дочь, которую назвали Марией, — будущая Богородица. Когда она подросла, родители по обету отдали её во храм. Через несколько лет после того скончался в 80-летнем возрасте Иоаким, а в 79-летнем, через два года после него — сама Анна. Позже, при византийском императоре Юстиниане, в честь святой был построен храм, а мощи и покрывало святой были перенесены в Константинополь.