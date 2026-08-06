Киев и Одесса в панике: Украина потеряла остатки ПВО, выхода нет

В Киевской области удары пришлись на логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, в том числе иностранного производства, а также на транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению таких комплектующих. Также был поражен логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранились БПЛА самолетного типа и комплектующие к ним.