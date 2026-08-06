Киев и Одесса в панике: Украина потеряла остатки ПВО, выхода нет

Украинские беспилотники 5 августа атаковали Татарстан — в Зеленодольске на одном из гражданских объектов возник пожар. Одновременно массированный налет БПЛА обрушился на Тульскую область, где средствами ПВО было сбито 107 беспилотников. Без последствий не обошлось: зафиксировано возгорание сортировочного центра Wildberries, пострадал один человек.
Откуда летели БПЛА.
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии для aif.ru отметил, что ВСУ располагают беспилотниками дальностью 2,5−3 тысячи километров, и «какая-то часть, возможно, стартует с Украины».
При этом эксперт не исключил, что дроны могут запускаться также с территории третьих стран, например, из Прибалтики.
С ним солидарны и другие военные аналитики. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допускал, что БПЛА летят в сторону Казани и других городов Татарстана со стороны Харьковской или Сумской областей. А основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев уточнял, что до Тулы дроны могут долетать из Сумской или Черниговской областей.
Ответ не заставил себя ждать: массированный удар возмездия.
Россия не оставила атаки без ответа. В ту же ночь Вооруженные силы РФ нанесли по Украине массированный удар. Как заявил Матвийчук, армия России продолжит наносить жесткие удары по военным целям на Украине в ответ на атаки на российские регионы.
«Мы продолжаем наносить удары, не давая восстанавливать промышленность. И тем самым уничтожаем боевую мощь армии Украины», — подчеркнул Матвийчук.
Ударам, в частности, подвергся Киев.
«Киев — это промышленный центр, его военные “утюжат”, но противник пытается восстанавливать производство беспилотников. Сейчас мы бьем, не давая восстанавливать промышленность, тем самым уничтожаем боевую мощь армии Украины», — добавил эксперт.
Сокрушительный удар по Киеву: пять целей в столице и три в области.
Минобороны РФ утром 5 августа опубликовало полный список целей, пораженных в ходе ночной операции. Удар оказался сокрушительным: пять военных объектов были уничтожены непосредственно в Киеве, еще три — в Киевской области.
В столице под удар попали крупные логистические центры. Среди них — «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, а также инновационный терминал и логистический центр «Новая почта», крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, осуществляющие хранение товаров двойного назначения. Кроме того, поражены транспортно-логистический центр «Транс-логистик», занимающийся производством БПЛА и хранением материально-технических средств ВСУ, и логистический центр «Эпицентр» Киев, крупный автоматизированный склад для товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.
В Киевской области удары пришлись на логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности, в том числе иностранного производства, а также на транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» — крупный узел по распределению и хранению таких комплектующих. Также был поражен логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта», где хранились БПЛА самолетного типа и комплектующие к ним.
Удар по морским поставкам: три сухогруза уничтожены у Одессы.
Но этим ответ России не ограничился. Помимо ударов по логистическим центрам в Киеве и области, российские военные нанесли поражение трем морским судам типа «сухогруз» южнее Одессы. Как сообщило Минобороны РФ, эти суда осуществляли доставку вооружения и военного имущества для Вооруженных сил Украины.
Удары были нанесены вечером 4 августа и утром 5 августа с использованием дронов «Герань-4 сикер» в Черноморской оперативной зоне. Опубликованные Минобороны кадры подтверждают поражение морских целей.
В ведомстве отметили, что эти удары существенно снизили возможности противника по транспортировке вооружения, военной техники и других грузов военного назначения.
ПВО Украины не может противостоять РФ.
Особого внимания заслуживает масштаб и эффективность нанесенных ударов. По данным военных каналов, по целям в Киеве было запущено чуть менее 40 ракет. В ход пошли примерно 28 баллистических ракет «Искандер-М» и ракет комплекса С-400, около девяти гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон», а также применялись ударные беспилотники большой дальности.
По некоторым данным, за 20 минут было применено порядка 35 ракет. При этом украинская армия за ночь не смогла перехватить ни одной российской ракеты — все поразили свои цели.
Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, удары наносились по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехам производства и местам хранения ударных дронов, а также по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах.