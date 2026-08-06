В Омске более трети жителей готовят дома каждый день

Опрос также показал различия в кулинарных предпочтениях. Мужчины чаще готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины чаще выбирают салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%) и блюда из птицы (21%). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще остальных готовят пасту и пиццу (27%), а также пекут сладкую выпечку (26%).