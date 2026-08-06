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В Омске более трети жителей готовят дома каждый день

В целом каждый день дома готовят пищу больше трети опрошенных.

Источник: Om1 Омск

Более трети жителей Омска готовят дома каждый день. К такому выводу, как стало известно порталу Om1.ru, пришли аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» по итогам проведенного опроса.

Согласно исследованию, ежедневно готовят 36% омичей, еще 42% делают это несколько раз в неделю. Несколько раз в месяц у плиты проводят время 13% респондентов, а 6% готовят еще реже. При этом среди женщин ежедневно готовят 62%, тогда как среди мужчин этот показатель значительно ниже.

Опрос также показал различия в кулинарных предпочтениях. Мужчины чаще готовят мясные блюда (47%), рыбу и морепродукты (15%), а также завтраки (15%). Женщины чаще выбирают салаты и закуски (36%), выпечку и десерты (27%) и блюда из птицы (21%). Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет чаще остальных готовят пасту и пиццу (27%), а также пекут сладкую выпечку (26%).

Самыми популярными покупками для кухни стали кастрюли и сковородки — их приобретают 40% опрошенных. Еще 28% покупают мелкую бытовую технику, а 22% — контейнеры для хранения продуктов. Мужчины чаще приобретают ножи и другие кухонные принадлежности, а женщины — формы для выпечки и органайзеры для кухни.

Основной причиной покупки новых кухонных товаров респонденты назвали желание упростить приготовление еды — так ответили 30% участников опроса. Еще 26% меняют старую утварь или технику, 14% покупают новинки из интереса, а столько же совершают покупки из-за скидок и акций.