Владельцы нового Mercedes за 35 млн тенге требуют компенсацию после сильного ливня в Астане

Семья из Астаны готовится добиваться компенсации за автомобиль, который, по словам владельцев, вышел из строя после сильного ливня. Машину стоимостью 35 млн тенге затопило на одном из перекрестков, после чего она заглохла.
Сейчас автомобиль находится в дилерском центре, где специалисты оценивают объем повреждений. Хозяева рассказали, что приобрели иномарку около месяца назад. Сразу после покупки супруги уехали в отпуск, а вскоре после возвращения попали под сильный дождь.
«Участок не был перекрыт. От волны проезжающих машин нас накрыло, и двигатель заглох. Потом отключилась вся электрика в салоне. Машину мы покупали за 35 миллионов тенге, ремонт будет приблизительно около 25−30 миллионов», — рассказала владелица автомобиля Анара Долдырина.
По ее словам, сейчас специалисты дилерского центра готовят официальное заключение. Владельцы считают, что восстанавливать машину экономически нецелесообразно.
Автомеханик Олег Булах также полагает, что последствия подтопления могут проявиться даже после ремонта. «Это как минимум замена всех масел, сушка салона, разбор полностью. И даже если вы посушите, его покорежит всё равно. Рано или поздно образуется плесень. В проводку вода попала. Как бы ее ни сушили, через год-два у нее начнутся серьезные проблемы: то не будет работать поворот, то не будет работать стоп-сигнал, то не будут дворники. Хуже того, она может замкнуть и сгореть», — заявил специалист.
Сейчас супруги консультируются с юристами, чтобы оценить перспективы обращения в суд. «Если машина стояла на месте и есть какое-то подтопление, стихийное бедствие, данный случай рассматривается. Можно будет исковое заявление на основании независимой оценки подать на акимат, то есть тому, кому принадлежит территория. Прецеденты были, но как таковых их единицы», — пояснил автоюрист Алишер Шукенов.
Он добавил, что если автомобиль получил повреждения во время движения по затопленной дороге, добиться компенсации значительно сложнее.
По данным телеканала, инцидент произошел в новой части правобережья столицы. Местные жители утверждают, что этот участок регулярно оказывается под водой после сильных дождей.
Владельцы автомобиля ждут заключения экспертизы, после чего примут решение о дальнейших действиях.