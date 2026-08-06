Владельцы нового Mercedes за 35 млн тенге требуют компенсацию после сильного ливня в Астане

Автомеханик Олег Булах также полагает, что последствия подтопления могут проявиться даже после ремонта. «Это как минимум замена всех масел, сушка салона, разбор полностью. И даже если вы посушите, его покорежит всё равно. Рано или поздно образуется плесень. В проводку вода попала. Как бы ее ни сушили, через год-два у нее начнутся серьезные проблемы: то не будет работать поворот, то не будет работать стоп-сигнал, то не будут дворники. Хуже того, она может замкнуть и сгореть», — заявил специалист.