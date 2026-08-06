Импорт цветов в Омскую область вырос в 30 раз

За 7 месяцев 2026 года омское управление Россельхознадзора проконтролировало 2,5 тысячи партий импортных грузов общим весом 28,8 тысячи тонн, а также более 14,3 млн горшечных культур и срезов цветов. Поставки последних увеличились в 30 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года: с 0,49 до 14,3 млн штук. Основной объем, 98,6%, поступил из Узбекистана, остальное из Китая, Таджикистана, Туркменистана, Ирана, Вьетнама и Шри-Ланки. Об этом в Россельхознадзоре рассказали 5 августа.