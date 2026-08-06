Актриса Анна Банщикова опубликовала фото с детьми на Мальдивах

Актриса Анна Банщикова улетела с семьей на Мальдивские острова и впервые за долгое время показала подписчикам в соцсети фото со средним сыном Александром и младшей дочерью Марией. Она призналась, что этот отпуск был долгожданным для всей семьи.
Они остановились в элитном отеле, где стоимость ночи на вилле варьируется от 500 тысяч до миллиона рублей.
— Долгожданный отпуск. Приехали в прекрасный отель. Как нас прекрасно встречают, — написала Банщикова.
Она рассказала, что отпуск за границей проводит с пользой. Во время отдыха ее дочь прошла кулинарный мастер-класс и научилась готовить пиццу. Звезда показала результат ее стараний.
Напомним, что первым мужем Банщиковой был певец Максим Леонидов, с которым они развелись в 2004 году. Вторым супругом актрисы стал адвокат Всеволод Шаханов, с которым она счастлива уже много лет. Она родила сыновей в 2007 и 2009 годах, а матерью девочки стала в 2017-м.
На днях режиссер Джаник Файзиев отметил 65-летний юбилей в кругу семьи. Праздник прошел в ресторане, где собрались его жена, актриса Светлана Иванова, их дочери, а также дети режиссера от предыдущих отношений. Фото с семейного торжества артистка и старшая дочь режиссера Франгиз Файзиева опубликовали в социальных сетях.