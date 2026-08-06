Актриса Анна Банщикова опубликовала фото с детьми на Мальдивах

Напомним, что первым мужем Банщиковой был певец Максим Леонидов, с которым они развелись в 2004 году. Вторым супругом актрисы стал адвокат Всеволод Шаханов, с которым она счастлива уже много лет. Она родила сыновей в 2007 и 2009 годах, а матерью девочки стала в 2017-м.