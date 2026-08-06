Энергоснабжение в пяти сёлах Нанайского района приостановят до конца дня

В Нанайском районе Хабаровского края продолжаются плановые отключения электроэнергии, связанные с очисткой территории вокруг ЛЭП и заменой оборудования. В последний день проведения работ количество обесточенных сел муниципалитета сократилось вдвое, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Информируем вас о том, что 06.08.2026 года плановое отключение электроэнергии с 14:00 до 18:00 произведут только в селах Найхин, Даерга, Дада, Гасси, Дубовый Мыс, — сообщили в пресс-службе администрации района.
Напомним, что временные неудобства вызваны расчисткой опасной поросли на одном из ключевых электросетевых объектов края — воздушной линии 110 кВ Селихино — Вознесенская. Мероприятия по приведению сетей в порядок стартовали 4 августа и должны завершиться сегодня.