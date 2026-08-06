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Более 2 тысяч жителей Приморья с начала года обучились навыкам первой помощи

Приморцев обучают специалисты Территориального центра медицины катастроф, больниц и поликлиник региона. Учатся навыкам оказания первой помощи сотрудники экстренных служб, ГАИ, спасатели, пожарные, педагоги и все желающие. Медики проводят мастер-классы, открытые занятия и уроки безопасности в школах. Участники учатся действовать при неотложных состояниях, проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечения. Летом жителей обучают правилам поведения на воде.

Приморцев обучают специалисты Территориального центра медицины катастроф, больниц и поликлиник региона. Учатся навыкам оказания первой помощи сотрудники экстренных служб, ГАИ, спасатели, пожарные, педагоги и все желающие. Медики проводят мастер-классы, открытые занятия и уроки безопасности в школах. Участники учатся действовать при неотложных состояниях, проводить сердечно-легочную реанимацию и останавливать кровотечения. Летом жителей обучают правилам поведения на воде, спасения пострадавших и оказанию помощи до приезда скорой.