Хабаровская артистка представит Дальний Восток в театральной лаборатории «Угол зрения»

Артистка Хабаровского театра кукол София Чуб прошла отбор во II Лабораторию «Угол зрения». Из 75 заявок выбрали 16 участников — София стала единственной представительницей Дальнего Востока. С 24 по 29 августа она будет работать в Московском театре кукол под руководством режиссера Натальи Пахомовой. В программе лаборатории — тренинги, разборы пьес, поиск новых решений. Итогом станут показы эскизов. Для Софии это уже второй опыт участия в проекте: в прошлом году она работала над пьесой Островского «Лес». Эскизы, созданные в рамках лаборатории, будут показаны 29 августа. Проект проводится при поддержке Союза театральных деятелей России.