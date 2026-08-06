Брендированный общественный транспорт появился в Хабаровске

В последнее время на автобусы, троллейбусы и трамваи в Хабаровске по указу губернатора региона Дмитрия Демешина начали наносить разные слоганы, такие как «Каждый маршрут — главный» и «Один край — Единая команда». Всего в Хабаровске уже забрендировано 42 транспортных средства. В планах у городских властей нанести такие слоганы еще на семь трамваев и 23 автобуса. Все это делается для формирования позитивного имиджа региона и повышения его узнаваемости у туристов. Отметим, что такие слоганы наносят только на новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Так, за последние три года в Хабаровском крае появилось почти 250 единиц нового общественного транспорта. В том числе были приобретены 34 новых троллейбуса с автономным ходом и 12 трамваев. Еще один трамвай прибудет в Хабаровск в конце этого года. Во всех новых вагонах имеется видеонаблюдение, USB-розетки для зарядки гаджетов, низкий пол и специальные места для маломобильных граждан, а также кондиционеры и отопители салона.