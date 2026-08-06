В Биробиджане пенсионерка пошла за голубикой, набрала полное ведро и на обратном пути увязла в болоте. Выбраться самой не получалось, любое движение затягивало глубже. Женщина не запаниковала, она позвонила в 112 с телефона, который заранее завернула в полиэтилен. Пенсионерка сообщила имя, описала ориентиры, поэтому спасатели быстро поняли, где искать. прибывшие сотрудники МЧС вытащили ее с помощью жестких носилок, подсунув их под женщину и приподняв над трясиной. Пенсионерку доставили домой, уставшую, но без травм.
78-летняя биробиджанка увязла в болоте, собирая голубику
В Биробиджане пенсионерка пошла за голубикой, набрала полное ведро и на обратном пути увязла в болоте. Выбраться самой не получалось, любое движение затягивало глубже. Женщина не запаниковала, она позвонила в 112 с телефона, который заранее завернула в полиэтилен. Пенсионерка сообщила имя, описала ориентиры, поэтому спасатели быстро поняли, где искать. прибывшие сотрудники МЧС вытащили ее с.
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