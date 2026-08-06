Седьмая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний» отправится из Мурманска до Северного полюса

Седьмая научно-просветительская экспедиция «Ледокол знаний» стартовала 4 августа из Мурманска до Северного полюса. В ее состав вошли школьники и студенты колледжей из 8 федеральных округов РФ, и их сверстники из 22 стран мира. Поездку организовали при поддержке «Росатома» и Минпросвещения России. «Такие проекты, как “Ледокол знаний”, работают на будущее наших детей: они дают ребятам возможность выйти за рамки школьной программы, проявить себя, почувствовать вкус к науке и инженерии, получить признание за свой труд и мотивацию двигаться дальше. Уверен, что участники научно-просветительской экспедиции “Росатома” свяжут свое будущее с наукой, техникой и высококвалифицированными рабочими специальностями», — прокомментировал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Проект объединил победителей открытого отбора, участников инженерно-технического движения «Юниоры Росатома», Всероссийского конкурса «Большая перемена», призеров федеральных и международных научных конкурсов и олимпиад. Они будут участвовать в самом северном международном хороводе и проведут запуск стратосферной платформы для мониторинга Арктического региона. С ее помощью исследователи отправят приветствия делегатам Международного фестиваля молодежи. Научно-просветительский проект «Ледокол знаний» направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.