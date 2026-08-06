В Башкирии фотоловушка засняла соседство двух медведей

Лето для бурых мишек — время активного кормления, им нужно создать достаточный запас на зиму. В жаркую погоду звери часто отдыхают в густых зарослях или возле водоёмов, а наиболее активными становятся ранним утром, вечером и ночью. Медведи могут проходить десятки километров в день в поисках еды.