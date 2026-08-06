Миронов предложил списывать семьям часть долга по ипотеке при рождении детей

Также необходимо пересмотреть ставки по семейной ипотеке, считает председатель партии. «Для семей с одним ребенком задрать до 12%, а многодетным от щедрот оставить 6%. Ставка должна снижаться с 6% с каждым ребенком: для семей с двумя детьми — до 4%, с тремя — до 2%, а для молодых многодетных семей нужны беспроцентные ссуды, под 0%. Такие меры поддержки действительно помогут семьям и демографии», — подчеркнул Миронов.