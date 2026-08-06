Миронов предложил списывать семьям часть долга по ипотеке при рождении детей

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Семьям при рождении детей нужно выплачивать средства на погашения ипотеки. Об этом ТАСС заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Справороссы давно предлагают ввести прогрессивные выплаты на погашение ипотеки семьям, начиная с рождения первого ребенка. При рождении первенца государство погашает 500 тыс. рублей от суммы ипотечного долга, второго ребенка — 600 тыс., третьего — 700 тыс. рублей», — сказал Миронов.
Он пояснил, что став многодетной, семья в сумме сможет получить 1,8 млн рублей на жилье. «Одна эта мера, по нашим оценкам, способна увеличить рождаемость в полтора раза», — добавил депутат.
Также необходимо пересмотреть ставки по семейной ипотеке, считает председатель партии. «Для семей с одним ребенком задрать до 12%, а многодетным от щедрот оставить 6%. Ставка должна снижаться с 6% с каждым ребенком: для семей с двумя детьми — до 4%, с тремя — до 2%, а для молодых многодетных семей нужны беспроцентные ссуды, под 0%. Такие меры поддержки действительно помогут семьям и демографии», — подчеркнул Миронов.