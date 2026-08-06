Россиянам перечисли ошибки, которые могут лишить их пенсионных выплат

Размер будущей пенсии может снизиться из-за неофициальной занятости, зарплаты «в конверте» и ошибок в данных пенсионного учета. Об этом РИА Новости сообщила экономист Екатерина Медякова.
По словам эксперта, если работодатель выплачивает часть зарплаты неофициально, страховые взносы в Соцфонд начисляются не с полной суммы. Это приводит к тому, что работник получает меньше пенсионных баллов.
Также на пенсионные права могут повлиять периоды работы без официального оформления и длительное отсутствие отчислений. Медякова уточнила, что в такие периоды гражданин не получает необходимые баллы.
Экономист рекомендовала регулярно проверять данные своего лицевого счета на «Госуслугах». Ошибки или отсутствие информации о периодах работы могут повлиять на итоговый размер пенсии.
Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии по старости в России на 1 июля 2026 года составил более 27,2 тысяч рублей в месяц. По данным Соцфонда, за год выплата увеличилась примерно на 2 тысячи рублей.