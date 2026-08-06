Житель Советской Гавани откусил часть уха оппоненту во время ссоры и заплатит 200 тысяч рублей

Суд взыскал с М. в пользу З. 200 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда и 7 тысяч рублей на возмещение судебных расходов за услуги представителя. В удовлетворении остальной части иска отказано. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.