Раскрыли маскировку ВСУ: главное оружие против РФ взорвано под Сумами

В ночь на 5 августа российские войска нанесли серию точных ударов по объектам военной инфраструктуры в городе Тростянец Сумской области. Известно о пяти мощных взрывах, которые связывают с «Геранями». В эксклюзивных комментариях aif.ru военные эксперты раскрыли детали операции: под прицелом оказались жизненно важные для ВСУ ремонтные мощности и замаскированное производство боевых дронов.
Удар по железнодорожному депо.
Военный блогер Юрий Подоляка в беседе с aif.ru указал на главную, по его мнению, цель атаки — местное железнодорожное депо. Его ценность для противника заключается в географической и технической особенности. Депо обслуживает неэлектрифицированный участок пути Ворожба — Люботин, где курсирует исключительно тепловозная тяга.
«Депо находится буквально через забор со станцией Смородино. Когда я в детстве ездил к бабушке и состав прибывал на дальнюю колею, я буквально в семи метрах видел ремонтный цех, — поделился личными наблюдениями Подоляка. — Принципиально важно, что этот участок не электрифицирован, то есть там ходят тепловозы, что особенно ценно для противника. Полагаю, прилет был именно туда… То есть по депо точно били».
Эксперт пояснил, что в условиях, когда украинская энергосистема истощена, а электровозы становятся уязвимыми и ненадежными, старая добрая тепловозная тяга превращается в безальтернативный инструмент военной логистики. Уничтожение ремонтной базы в Тростянце способно парализовать манёвры резервами ВСУ на данном направлении.
Кроме того, Подоляка не исключил, что часть ударов могла быть нацелена на хранилища топлива, необходимого для этих тепловозов.
Кондитерская фабрика превратилась в сборочный цех.
Версию о комплексном ударе по тыловой инфраструктуре дополнил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он отметил, что внимание российских военных к Тростянцу приковано не только из-за железной дороги. Приграничная Сумская область активно используется ВСУ для маскировки военных производств под видом гражданских предприятий.
«Вероятнее всего, удары наносились по объектам, связанным со сборкой дронов и других различных изделий, — заявил Дандыкин. — По моим данным, в городе ранее функционировала кондитерская фабрика. Теперь, наверное, вместо конфет делают нечто другое. Как это часто бывает с объектами “Новой почты”, переоборудовали её под военные нужды. Сборка дронов, в основном, там сейчас может идти».
Эксперт подчеркнул, что из-за близости к российской границе Сумская область стала важнейшим узлом для концентрации резервов и гарнизонной логистики противника. Цеха по сборке FPV-дронов и других беспилотных систем, спрятанные за вывесками мирных фабрик, являются приоритетной целью.
«Сумская область активно задействована с точки зрения военной и гарнизонной логистики. Так что наши военные наведались туда вполне по делу», — подытожил Дандыкин.