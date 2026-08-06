Раскрыли маскировку ВСУ: главное оружие против РФ взорвано под Сумами

«Депо находится буквально через забор со станцией Смородино. Когда я в детстве ездил к бабушке и состав прибывал на дальнюю колею, я буквально в семи метрах видел ремонтный цех, — поделился личными наблюдениями Подоляка. — Принципиально важно, что этот участок не электрифицирован, то есть там ходят тепловозы, что особенно ценно для противника. Полагаю, прилет был именно туда… То есть по депо точно били».