Дроппер в Красноярском крае не заработал денег и попал под уголовное дело

В суд передано уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Назарово. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка. Сотрудники полиции получили данные о проверке подозрительных переводов по банковским счетам и картам, которые внесены в подсистему «Мошенничество». В списке оказался дроппер из Назарово. Правоохранители установили, что мужчина решил найти себе подработку, откликнувшись на предложение о заработке онлайн. Фигурант передал данные своей банковской карты неустановленному. За выполненную работу ему пообещали 5 тысяч рублей, но деньги так и не поступили. Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.