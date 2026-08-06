Новости Красноярска 6 августа: бензин, ДТП, маскот для аэропорта

Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда пришли на помощь 46-летней женщине из Бахты, у которой были сильные боли. Добраться до туда на авто было невозможно. Так что ее сначала доставили по воде до места расположения отряда, а после передали сотрудникам скорой. Еще один инцидент произошел на базе отдыха «Маяк» в районе залива Шумиха. Там сломал ногу 45-летний мужчина. До него также добрались по акватории и передали медикам для госпитализации.