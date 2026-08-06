Новости Красноярска 6 августа: бензин, ДТП, маскот для аэропорта

Цены на бензин на еще одной АЗС Красноярска немного снизились. Подростки на самокатах устроили ДТП. Аэропорт выбирает официального маскота и предлагает жителям поучаствовать в голосовании. В Минусинске вовсю готовятся к главному гастрономическому фестивалю лета. Самые важные события дня читайте в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Что с бензином в Красноярске 6 августа: снижение цен после проверок.
Топливный кризис начинает отступать. Крупнейшая краевая сеть автозаправок, обеспечивающая регион основным объемом горючего, снизила прайсы. Стоимость литра АИ-92 упала более чем на 20 рублей и сейчас держится на отметке в 63 рубля. АИ-95 отпускают по 67 рублей, а дизельное топливо обходится в 84 рубля. Заоблачной остается лишь цена премиального АИ-98 — за него просят около 121 рубля.
Положительная динамика наметилась и у другой региональной сети. После официального замечания от краевого УФАС литр АИ-100 там подешевел до 115 рублей, АИ-95 опустился до 99,50 рубля, а АИ-92 теперь продают по 91,50 рубля.
Крупные федеральные сети продолжают удерживать стабильные цены: АИ-92 стоит около 63 рублей, АИ-95 — 67 рублей, дизель — 83,56 рубля. Внушительный разрыв цен сохраняется только у независимых операторов, которые вынуждены закупать горючее на нестабильной бирже. У них АИ-92 обходится водителям примерно в 80,4 рубля, АИ-95 — в 85,4 рубля, а дизель достигает 102,90 рубля.
ДТП с электросамокатом в Красноярске: двое детей попали под колеса иномарки.
В Кировском районе краевой столицы сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах дорожной аварии с участием двоих школьников. Инцидент произошел на дворовой территории проспекта имени газеты «Красноярский Рабочий».
12-летний подросток вместе с 14-летним пассажиром ехал на электросамокате Kugoo. Мальчики попытались проскочить выезд со двора, не слезая с доски, и попали под колеса кроссовера Toyota RAV4 под управлением 44-летней женщины. В результате столкновения младшего мальчика госпитализировали в больницу, его старший товарищ не пострадал.
Полицейские в очередной раз напоминают: передвигаться на электросамокате вдвоем категорически запрещено, а при пересечении пешеходных переходов и выездов со двора необходимо обязательно спешиваться.
Погоня в Шушенском: подросток на машине деда пытался сбежать от ДПС.
Настоящий криминальный боевик развернулся ночью в поселке Шушенское. Экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Chevrolet, однако водитель ударил по газам. Уходя от преследования, лихач пролетал перекрестки на красный свет, гнал по встречной полосе и даже выскакивал на пешеходные тротуары. В итоге нарушитель бросил иномарку во дворе жилого дома и бросился наутек. Из салона вместе с ним врассыпную кинулись еще шестеро пассажиров. Полицейские отправили машину на штрафстоянку.
Развязка наступила на следующий день: дедушка лично привел 19-летнего внука в отдел Госавтоинспекции с повинной. Парень признался, что тайно взял дедушкину машину из гаража, чтобы покататься с компанией. От инспекторов он убегал, потому что никогда не получал водительских прав. Теперь молодому человеку придется ответить сразу по восьми административным статьям.
«Поезд здоровья» возвращается в Красноярский край в августе.
Мобильная поликлиника «Святитель Лука» возобновляет работу после планового ремонта. КрасЖД опубликовала расписание маршрута передвижного консультативно-диагностического центра на конец лета. В августе врачи сделают остановки на двух станциях региона: с 23 по 25 августа состав будет работать в Ужуре, а 26 августа медики примут пациентов в Крутояре.
Получить бесплатную консультацию и пройти обследование у узких специалистов можно с 08:00 до 18:00. Пациентам необходимо взять с собой паспорт (для ребенка — свидетельство о рождении), полис ОМС, выписки из амбулаторной карты и результаты прошлых анализов.
Названы даты Дня помидора в Минусинске.
Главный гастрономический праздник юга Сибири в этом году состоится 15 августа. При этом масштабные гулянья стартуют заранее — развлекательная программа растянется на четыре дня, начиная с 13 августа.
Гостей фестиваля ждет традиционная выставка томатов-гигантов, яркое костюмированное шествие «Виват, Томат!», концерты, продуктовые ярмарки и выступления приглашенных музыкальных звезд. Кульминацией Дня минусинского помидора станет торжественное вручение ключей от нового автомобиля фермеру, вырастившему самый тяжелый плод. Программа — здесь.
Спасатели помогли жителям добраться до больниц по воде.
Спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда пришли на помощь 46-летней женщине из Бахты, у которой были сильные боли. Добраться до туда на авто было невозможно. Так что ее сначала доставили по воде до места расположения отряда, а после передали сотрудникам скорой. Еще один инцидент произошел на базе отдыха «Маяк» в районе залива Шумиха. Там сломал ногу 45-летний мужчина. До него также добрались по акватории и передали медикам для госпитализации.
Аэропорт Красноярска выбирает официального маскота.
У воздушной гавани Красноярска появится свой фирменный персонаж. Сотрудники аэропорта разработали несколько вариантов маскота — героя, который будет встречать и провожать пассажиров, а также украшать сувенирную продукцию. Окончательное решение администрация доверила жителям и гостям города. Проголосовать за понравившегося кандидата можно здесь.
Имя победителя торжественно объявят 14 августа, в День Воздушного флота России.