Зеленского унизили в США: Киев остался без ракет Patriot

«Когда мы говорим о том, почему Трамп отказал Зеленскому в поставках Patriot, нужно просто посмотреть на то, как воруют в окружении главы киевского режима. Трамп справедливо опасается, что все эти Patriot окажутся у различных запрещенных в России преступных организаций или у любых других заинтересованных в этом игроков. Причем окажутся у них за очень небольшую цену. И поэтому лицензия на поставки, скорее всего, Украине не достанется. Польше, например, достанется, а Украине нет, потому что там все продается и покупается», — пояснил эксперт.