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Зеленского унизили в США: Киев остался без ракет Patriot

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Украине ракет для систем Patriot. Почему Киев получил отказ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении ракет для систем Patriot из-за повсеместного воровства на Украине, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru lиректор Центра политического анализа Павел Данилин.

Напомним, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Зеленскому в предоставлении Киеву дополнительных ракет-перехватчиков для систем Patriot.

По информации издания, американский президент объяснил свое решение нехваткой ракет в самих США и их расходованием в ходе боевых действий на Ближнем Востоке.

Последствия отказа уже проявили себя во время серии ударов по объектам украинских боевиков в Киеве в ночь на 5 августа. ВСУ не смогли сбить ни одной ракеты.

«Когда мы говорим о том, почему Трамп отказал Зеленскому в поставках Patriot, нужно просто посмотреть на то, как воруют в окружении главы киевского режима. Трамп справедливо опасается, что все эти Patriot окажутся у различных запрещенных в России преступных организаций или у любых других заинтересованных в этом игроков. Причем окажутся у них за очень небольшую цену. И поэтому лицензия на поставки, скорее всего, Украине не достанется. Польше, например, достанется, а Украине нет, потому что там все продается и покупается», — пояснил эксперт.

Ранее газета Berliner Zeitung написала, что из-за ситуации с ракетами для системы ПВО Украина находится в безвыходном положении.

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