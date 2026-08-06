Мошенники добавляют россиян в псевдодомовые чаты якобы из-за проблем с Telegram

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали рассылать россиянам сообщения с предложением добавить в якобы домовой чат в другом мессенджере из-за плохой работы Telegram с целью хищения личных данных и денег.
Как выяснил ТАСС, аферисты пишут потенциальным жертвам сообщения о том, что Telegram плохо работает, поэтому чат дома по указанному адресу переносится в другой мессенджер.
«Добавить?», — предлагается в сообщении.
В дальнейшем под различными предлогами у человека выманивают персональные данные и код из СМС, далее «включается» схема с хищением накоплений.