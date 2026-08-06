Высокий класс пожарной опасности установили в трёх районах Хабаровского края

В Ульчском, Солнечном и местами в Ванинском районах Хабаровского края установлен V (высокий) класс пожарной опасности в лесах. Риск возникновения возгораний на данных участках появился из-за сухой и жаркой погоды, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По данным информационных ресурсов, в ближайшие трое суток (7 августа) ожидаются осадки умеренного характера, которые могут повлиять на снижение класса пожарной опасности, — отметили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Также в Николаевском районе сохраняется IV класс пожарной опасности. В остальных муниципалитетах данный показатель составляет II-III класс.
Вместе с тем на утро 6 августа в регионе действуют 14 пожаров, общая площадь которых превышает 12,1 тысячи гектаров. В Аяно-Майском районе зарегистрировано 10 пожаров, три из которых локализованы. Еще два возгорания площадью 1,4 тысячи гектаров в муниципалитете ликвидированы.
В Кербинском лесничестве района имени Полины Осипенко почти в 20 километрах от села Удинск фиксируют огонь, распространившийся на 42 гектарах. Еще один очаг площадью 2 гектара расположен в 23 километрах от села Гуга.
Помимо прочего, пожарные локализовали два пожара в Советско-Гаванском районе.
— В тушении пожаров задействовано 198 специалистов и 28 единиц спецтехники. Ранее было ликвидировано 2 лесных пожара на площади 1767 гектаров. Все возгорания возникли из-за сухих гроз. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Пожароопасная обстановка находится на контроле, — сообщили в Минлесхозе.
В ГУ МЧС России по Хабаровскому краю подчеркнули, что от шлейфов пожаров возможно задымление населенных пунктов. При этом концентрация оксида углерода в воздухе может достичь предельно допустимой отметки.
Жителей региона просят быть крайне осторожными и соблюдать правила противопожарного режима при нахождении на природе. Под запрет попадают следующие действия:
разведение открытого огня; проведение любых огневых работ, включая сжигание травы или мусора, розжиг мангала; использование и оставление легковоспламеняющихся веществ и стекла на открытой местности.
Правила касаются отдыхающих, рыбаков, охотников и дачников.
Помимо прочего, дачников, владельцев частных домов и земельных участков просят привести свои территории в пожаробезопасное состояние. В частности, убрать горючий мусор, сухую траву, запастись водой, песком и другими средствами первичного пожаротушения.
Данные меры распространяются и на собственников земель, предприятия, некоммерческие садовые товарищества и органы местного самоуправления.
— Необходимо проводить регулярную уборку территорий от сухой растительности, проводить покосы травы, содержать в нормативном состоянии минерализованные полосы, обеспечивать наличие пожарных водоемов и подъездов к ним, работоспособность систем оповещения, — добавили в ведомстве.
Отмечается, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан штраф может составить до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 800 тысяч рублей.