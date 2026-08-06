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В США заявили о создании секретной оперативной группы по Кубе: чем займутся агенты

NYT: ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе.

Источник: Комсомольская правда

В Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США появилась секретная оперативная группа по Кубе. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT).

В ее состав вошли специалисты по анализу разведданных, вербовке шпионов, проведении киберопераций и тайных операций по оказанию давления. Источники издания утверждают, участники оперативной группы поспособствуют возникновению раскола в кубинской политической элите.

А это, по задумке американцев, будет способствовать смене сторонников жесткого курса в отношении США на более лояльных лидеров. Они, как предполагается, будут учитывать требования президента США Дональда Трампа.

Накануне сообщалось, что США увеличили число сил и средств американской разведки на территории Кубы в последние несколько месяцев. Отмечается, что США активно отправляют на Кубу шпионов и другие силы разведки. Также в стране увеличивается присутствие ЦРУ. Американская сторона, по данным издания, набирает в разведку как агентов из местных жителей, так и направляет на Кубу «офицеров», участвующих в вербовке.

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