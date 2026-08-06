В США заявили о создании секретной оперативной группы по Кубе: чем займутся агенты

В ее состав вошли специалисты по анализу разведданных, вербовке шпионов, проведении киберопераций и тайных операций по оказанию давления. Источники издания утверждают, участники оперативной группы поспособствуют возникновению раскола в кубинской политической элите.
А это, по задумке американцев, будет способствовать смене сторонников жесткого курса в отношении США на более лояльных лидеров. Они, как предполагается, будут учитывать требования президента США Дональда Трампа.
Накануне сообщалось, что США увеличили число сил и средств американской разведки на территории Кубы в последние несколько месяцев. Отмечается, что США активно отправляют на Кубу шпионов и другие силы разведки. Также в стране увеличивается присутствие ЦРУ. Американская сторона, по данным издания, набирает в разведку как агентов из местных жителей, так и направляет на Кубу «офицеров», участвующих в вербовке.