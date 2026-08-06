В США заявили о создании секретной оперативной группы по Кубе: чем займутся агенты

Накануне сообщалось, что США увеличили число сил и средств американской разведки на территории Кубы в последние несколько месяцев. Отмечается, что США активно отправляют на Кубу шпионов и другие силы разведки. Также в стране увеличивается присутствие ЦРУ. Американская сторона, по данным издания, набирает в разведку как агентов из местных жителей, так и направляет на Кубу «офицеров», участвующих в вербовке.