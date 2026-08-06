«40-дневный план Зеленский объявил в первую очередь для своих западных кураторов, о том, что вся помощь в виде оружия будет использоваться для ударов по территории внутри России. И мы видели, что Зеленский показал своим кураторам, что он использовал за это время в большей степени, процентов 90, именно оружие западных стран против мирных граждан, против людей, которые работали, отдыхали», — пояснил генерал.