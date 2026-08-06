Утро 5 августа началось для Киева с мощнейших взрывов. Официально Минобороны РФ подтвердило поражение пяти военных объектов непосредственно в столице Украины и еще трех — в Киевской области. Основными целями стали логистические центры, которые, по данным разведки, использовались для хранения комплектующих для беспилотников и товаров двойного назначения.
Как заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, ночная атака стала прямым ответом на так называемую «40-дневную операцию» Владимира Зеленского, которая завершилась днем ранее.
«Это стало ответом на 40-дневную операцию, которую объявлял Зеленский. Это была такая рекламная акция у Украины, но мы не дали им ее провести», — подчеркнул Матвийчук.
Провал амбициозных планов главы киевского режима.
В конце июня глава киевского режима анонсировал масштабную кампанию, которая, по его задумке, должна была кардинально изменить ход конфликта и заставить Москву пойти на уступки. Однако за 40 дней ничего коренным образом не изменилось, а планы украинского командования обернулись полным фиаско.
Матвийчук отметил, что неудача Зеленского закономерна, и связана она с неспособностью главы киевского режима адекватно воспринимать реальность.
«Возможно, Зеленский не может оценить ситуацию, в которой находится. Потому что он кукла, которой руководят и дают магнитофонную ленту записи, которую озвучивает», — заявил военный эксперт.
Промышленность под ударом.
Армия России продолжает системно уничтожать военную промышленность Украины, не давая противнику восстановить производство критически важной техники. По словам Анатолия Матвийчука, удары по Киеву — это часть стратегии по обескровливанию ВСУ.
«Киев — это промышленный центр, его военные “утюжат”, но противник пытается восстанавливать производство беспилотников. Сейчас мы бьем, не давая восстанавливать промышленность, тем самым уничтожаем боевую мощь армии Украины», — пояснил эксперт.
Военные каналы сообщают, что за ночь ПВО не смогла перехватить ни одной российской ракеты. По предварительным данным, для удара применялись гиперзвуковые «Цирконы» и оперативно-тактические «Искандеры» — всего за 20 минут было выпущено около 35 ракет.
План для Запада и провал террора.
Казачий генерал Виктор Водолацкий в беседе с aif.ru раскрыл истинную подоплеку 40-дневного плана Зеленского. По его мнению, эта кампания была рассчитана не столько на военный успех, сколько на демонстрацию лояльности западным спонсорам.
«40-дневный план Зеленский объявил в первую очередь для своих западных кураторов, о том, что вся помощь в виде оружия будет использоваться для ударов по территории внутри России. И мы видели, что Зеленский показал своим кураторам, что он использовал за это время в большей степени, процентов 90, именно оружие западных стран против мирных граждан, против людей, которые работали, отдыхали», — пояснил генерал.
Генерал подчеркнул, что именно эффективная работа российских систем противовоздушной обороны сорвала эти планы. По его словам, попытки массовых террористических атак захлебнулись благодаря профессионализму военных.
«Зеленский за эти 40 дней хотел провести массовые террористические атаки против мирных граждан России. Почему ему это не удалось? Потому что наши системы ПВО сработали очень эффективно, уничтожены тысячи беспилотных систем, которые были направлены на мирные города и районы нашей страны», — резюмировал Водолацкий.