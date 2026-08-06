Туман помешал вылету вертолета к пилотам Cessna 182 в Приангарье

Напомним, накануне, 5 августа, пилоты самолёта Cessna 182 вышли на связь. Мужчины забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолёту Бодайбо — Иркутск. Также летчики попросили передать родителям, что живы и здоровы.