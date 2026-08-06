Туман помешал вылету вертолета к пилотам Cessna 182 в Приангарье

IrkutskMedia, 6 августа. Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе, перенесли из-за тумана. Об этом сообщили в оперативных службах.
Ранее мать одного из летчиков рассказала, что вылет вертолета был запланирован на 09.00 по местному времени 6 августа, передает ТАСС.
Напомним, накануне, 5 августа, пилоты самолёта Cessna 182 вышли на связь. Мужчины забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолёту Бодайбо — Иркутск. Также летчики попросили передать родителям, что живы и здоровы.