Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туман помешал вылету вертолета к пилотам Cessna 182 в Приангарье

Об этом сообщили в оперативных службах.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 6 августа. Вылет вертолета для эвакуации пилотов самолета Cessna 182, пропавшего 3 августа во время авиапатрулирования леса в Бодайбинском районе, перенесли из-за тумана. Об этом сообщили в оперативных службах.

Ранее мать одного из летчиков рассказала, что вылет вертолета был запланирован на 09.00 по местному времени 6 августа, передает ТАСС.

Напомним, накануне, 5 августа, пилоты самолёта Cessna 182 вышли на связь. Мужчины забрались на сопку и по самостоятельно собранной радиостанции передали свои координаты самолёту Бодайбо — Иркутск. Также летчики попросили передать родителям, что живы и здоровы.