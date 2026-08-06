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Сальмонеллу нашли в свином окороке местного производителя в Приморье

Мясные полуфабрикаты не соответствовали требованиям Таможенного союза.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье нашли сальмонеллу в мясных полуфабрикатах местного производителя. Опасные бактерии подтвердили при проверке партии свиного окорока. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Пробу для исследования отобрали на производстве по заявке самого предприятия в рамках производственного контроля. Вес проверенной партии составил 1,3 килограмма. Специалисты лаборатории провели анализы и обнаружили нарушение микробиологического показателя.

По словам экспертов, при заморозке сальмонелла выживает и развивается при размораживании продукта, но погибает при термической обработке. Тем не менее, такие бактерии в сыром мясе говорят о нарушении технологии производства.

«Партия признана не соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза “О безопасности пищевой продукции”», — рассказали в Приморском филиале ФГБУ «АПК “Нацрыбцентр”.

Специалисты передали информацию о результатах анализов заказчику. С начала 2026 года лаборатория выявила сальмонеллу в мясных полуфабрикатах уже в 10 случаях.