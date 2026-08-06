Красноярский юрист рассказал, могут ли не выпустить за границу военнослужащих запаса

Красноярский юрист Дмитрий Боровик рассказал, существуют ли в России ограничения на выезд за границу для военнослужащих запаса.
Он отметил, что запрет на выезд за границу действует скорее как психологическая мера воздействия на человека. Для солдат срочной службы он начинает действовать с момента, когда повестка появляется в реестре.
А вот запрета на выезд за рубеж для военнослужащих, находящихся в запасе, в России не существует. Это следует из статьи 15.1 закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию» (ограничения накладываются только на лиц, подлежащих призыву на военную службу), а также статьи 7.1 Федерального закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе».
Дмитрий Боровик отметил, что единственный случай, когда запаснику могут запретить выезжать из страны — объявление мобилизации. Так как сейчас в стране действует лишь частичная мобилизация, то ограничения не могут накладываться.
Юрист отметил, что в их практике удавалось защитить право человека на выезд за границу на отдых и по делам, хотя у них имелись документы, извещавшие о введенных ограничениях как для военнослужащих запаса.
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