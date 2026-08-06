Красноярский юрист рассказал, могут ли не выпустить за границу военнослужащих запаса

А вот запрета на выезд за рубеж для военнослужащих, находящихся в запасе, в России не существует. Это следует из статьи 15.1 закона «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию» (ограничения накладываются только на лиц, подлежащих призыву на военную службу), а также статьи 7.1 Федерального закона № 53 «О воинской обязанности и военной службе».