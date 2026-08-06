Три поддельных удостоверения изъяли у судоводителей в Иркутской области

В Иркутской области с начала года инспекторы Центра ГИМС МЧС России изъяли три поддельных удостоверения на право управления маломерными судами.
При патрулировании водных объектов сотрудники ведомства проверяют документы у судоводителей.
— В трёх случаях при сверке с базой данных выяснилось, что номера удостоверений действительно существуют, но выданы они в других регионах другим людям. Поддельные документы изъяты в установленном порядке и направлены в следственные органы, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
За использование подложного документа по части 5 статьи 327 УК РФ предусмотрена ответственность: штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев.
В МЧС России напоминают, что для получения удостоверения на право управления маломерным судном необходимо сдать экзамен в ГИМС после самостоятельного обучения или прохождения курсов в школах судоводителей.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, как двое суток в Бодайбинском районе искали экипаж пропавшего самолёта Cessna 182. Пилоты совершили вынужденную посадку в тайге, после чего забрались на сопку и из подручных средств собрали радиостанцию, чтобы передать координаты. Вечером 5 августа они вышли на связь и сообщили, что живы и здоровы.