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Три поддельных удостоверения изъяли у судоводителей в Иркутской области

Инспекторы ГИМС выявили нарушения при проверке документов на воде.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала года инспекторы Центра ГИМС МЧС России изъяли три поддельных удостоверения на право управления маломерными судами.

При патрулировании водных объектов сотрудники ведомства проверяют документы у судоводителей.

— В трёх случаях при сверке с базой данных выяснилось, что номера удостоверений действительно существуют, но выданы они в других регионах другим людям. Поддельные документы изъяты в установленном порядке и направлены в следственные органы, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

За использование подложного документа по части 5 статьи 327 УК РФ предусмотрена ответственность: штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо арест до шести месяцев.

В МЧС России напоминают, что для получения удостоверения на право управления маломерным судном необходимо сдать экзамен в ГИМС после самостоятельного обучения или прохождения курсов в школах судоводителей.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как двое суток в Бодайбинском районе искали экипаж пропавшего самолёта Cessna 182. Пилоты совершили вынужденную посадку в тайге, после чего забрались на сопку и из подручных средств собрали радиостанцию, чтобы передать координаты. Вечером 5 августа они вышли на связь и сообщили, что живы и здоровы.

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