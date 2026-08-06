ТОГУ вошел в топ-20 лучших химических вузов России по версии SuperJob

Тихоокеанский государственный университет занял 18-е место в рейтинге SuperJob среди 87 российских вузов по уровню зарплат выпускников химических и фармацевтических специальностей. Согласно данным исследования, медианный доход выпускников ТОГУ 2020−2025 годов составляет 105 тысяч рублей в эквиваленте московского рынка. При этом 75% выпускников выбирают работу в Хабаровске. «Выпускники получают предложения от дальневосточных заводов и фармпроизводств ещё до защиты дипломов. Мы корректируем учебные программы под запросы конкретных работодателей, поэтому наши химики-технологи конкурентоспособны на рынке», — пояснил ректор ТОГУ Юрий Марфин. Сегодня значительная часть выпускников ТОГУ работает на Дальнем Востоке. В 2026 году студенты направления «Химическая технология» стажируются на предприятиях «Дальхимфарм», «Транснефть», и "Полиметалл. Компании готовят будущих специалистов, открывают базовые кафедры и лаборатории в университете, что позволяет сократить разрыв между теоретическим обучением и реальными производственными задачами.