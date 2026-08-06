В Комсомольске-на-Амуре — строительный бум и масштабное обновление исторического центра

В эфире программы «Актуальное интервью» на телеканале «Комсомольское время» глава города Дмитрий Заплутаев рассказал о ключевых проектах, которые меняют облик Комсомольска-на-Амуре. От комплексной жилой застройки до восстановления фасадов-памятников и создания мемориального сквера — город вступает в новый этап развития. Первые масштабные проекты На прошлой неделе стартовало строительство ЖК «Яблоневый сад» на пересечении улиц Октябрьского и Дежневского. Это первый в городе полноценный проект в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Здесь построят 8 многоквартирных домов разной этажности, от эконома до премиум-класса. Отличительная черта — парковки вынесут за пределы дворов, а внутреннее пространство полностью благоустроят для жителей. Дмитрий Заплутаев: «Это первое такое полноценное, полномасштабное КРТ, которое реализуется на территории Комсомольска-на-Амуре. Будет построено не просто жилье, а новый микрорайон с благоустройством, где парковочные места вынесены за пределы дворовой территории». Застройщик взял на себя и социальные обязательства: восстановление фонтана, площади у памятника первостроителям, сцены и пешеходной аллеи до улицы Дзержинского. Все работы планируют завершить к следующему Дню города. Параллельно в разных районах уже строятся многоквартирные дома. На проспекте Первостроителей возводят три 18-этажных корпуса (сдача в 2028 году), на улице Комсомольской — ЖК «Боярский дворик» с помещениями для хранения детского инвентаря. На Дзержинского завершают отделку 10-этажного дома на 149 квартир для переселенцев из аварийного фонда. Ключи жители получат уже в этом году. В перспективе — целый новый микрорайон на так называемых песках (пересечение Орловского и Дзержинского) со школами, детсадами и поликлиникой. Застройка рассчитана до 2042 года, а проектно-сметная документация уже разрабатывается. Исторический центр Впервые за долгие годы в Комсомольске масштабно ремонтируют фасады зданий — объектов культурного наследия. В этом году обновляют 10 домов. Работы идут на улице Уральской, а также в историческом центре. Специалисты восстанавливают уникальную лепнину, которая украшает здания с советских времен. На фасадах появится архитектурная подсветка. В 2027 году реконструкция ждет главный символ города — дом со шпилем. Дмитрий Заплутаев: «Эти фасады попали в мастер-план развития Комсомольска-на-Амуре, утвержденный президентом. Мы не остановимся на 10 фасадах. Всего запланирована реконструкция 21 здания. Что касается дома со шпилем, то вплоть до самого шпиля все будет восстановлено именно в том виде, которым его изначально заложили наши предки-застройщики». Сквер Героев СВО Одна из самых трепетных тем — это создание сквера участникам специальной военной операции. В этом году в голосовании по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 24 тысяч комсомольчан. Абсолютным большинством победил проект, созданный местным архитектором Анной Осман. Концепцию обсуждали с ветеранами, участниками СВО и их родственниками. Первый этап (центральная аллея, два монумента, гранитные элементы) завершат в августе. Второй этап с озеленением и дополнительными дорожками реализуют в следующем году. Железная дорога становится частью города 2 августа, в День железнодорожника, к 90-летию прибытия первого паровоза на привокзальной площади установили памятник — символичный паровоз, обращенный к железнодорожным путям. Совместно с ДВЖД благоустроили сквер у вокзала, площади у ДК железнодорожников, обновили парк: заменили скамейки, установили спортивную площадку, восстанавливают ограждение. Дмитрий Заплутаев: «На сегодняшний день железная дорога очень плотно интегрируется в жизнь города. Есть договоренность, что и на следующий год будет дополнительное финансирование со стороны железной дороги. Будем готовить проект, в который также активно будем вовлекать наших жителей, потому что абсолютно убежден, что все общественные территории, общественные пространства мы должны концепцию развития делать только опираясь на запросы жителей». Полное интервью смотрите на телеканале Комсомольское время — rutube.ru/video/1383c2bfb24bd026bd5635126b2f4d37