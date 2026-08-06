В Волгоградской области айтишник из Москвы попался на продаже «вредоноса»

19-летний житель Московской области предстанет перед Калачевским.
районным судом. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, молодой.
человек обвиняется в распространении вредоносной компьютерной программы. Айтишник.
в стремлении заработать разместил объявление в соцсетях с предложением продать.
программу, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования и.
модификации компьютерной информации, которую в IT-среде называют «вредоносом».
На объявление откликнулся сотрудник правоохранительныхорганов. В рамках оперативных мероприятий противоправная деятельность хакера.
была пресечена. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку,
составляет до 5 лет лишения свободы.
Фото сгенерировано ИИ.