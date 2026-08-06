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В ЕАО водителя с алкогольной зависимостью лишили прав

Поскольку управление транспортом при таком заболевании может угрожать безопасности самого водителя и окружающих, прокуратура обратилась в суд.

В Биробиджане суд прекратил действие водительских прав мужчины, которому по состоянию здоровья противопоказано управлять автомобилем. Нарушение выявили во время прокурорской проверки, сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.

Горожанин имел удостоверение категорий «B», «B1» и «M». При этом врачи диагностировали у него алкогольную зависимость, которая входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению.

Поскольку управление транспортом при таком заболевании может угрожать безопасности самого водителя и окружающих, прокуратура обратилась в суд.

Иск удовлетворили: мужчину лишили права управлять транспортными средствами и обязали вернуть удостоверение в Госавтоинспекцию.