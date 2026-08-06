Доля опасной рыбы в омских магазинах снизилась до 1,4%

За первые 6 месяцев 2026 года доля некачественной рыбной продукции в Омской области сократилась с 2,5% до 1,4% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Было исследовано 359 образцов: 139 по физико-химическим, 108 по санитарно-химическим и 112 по микробиологическим показателям. Об этом 6 августа сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.