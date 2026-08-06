Участник «Игр Манчаары» незаконно получил знак ГТО

В Амгинском районе Якутии перед судом предстанет местный житель, которому вменяют незаконное получение золотого знака ГТО, информирует прокуратура республики.
По данным ведомства, мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как получил знак отличия ГТО и удостоверение к нему без выполнения обязательных нормативов.
Следствие установило, что знак он получил через знакомого. Документ был необходим ему для участия в соревнованиях «Игры Манчаары 2025».
Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
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