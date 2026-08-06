Зеленский бросил элиту ВСУ в котле: Харьков берут в огненные клещи

В Волчанском районе Харьковской области российские силы формируют оперативное окружение, в которое могут попасть несколько батальонов ВСУ. Одновременно при отступлении из освобождённой накануне Бакшеевки украинские военные понесли потери, подорвавшись на собственных минных заграждениях. О том, как затягивается огневой мешок и почему противник губит сам себя, в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Клещи сжимаются.
По словам Дандыкина, площадь формирующегося котла весьма внушительна, а активные действия российских подразделений с флангов позволяют рассчитывать на серьёзный результат.
«Вполне вероятно, что в окружение может попасть немало живой силы. Площадь там изрядная. Если с двух сторон получится сформировать кольцо, а возможности такие есть, речь может идти о нескольких батальонах точно», — отметил эксперт.
Особенность местности, подчеркнул Дандыкин, не оставит украинским боевикам шанса отсидеться в подземных укрытиях, как это было в донбасских боях.
«Судьба угодивших в котёл будет незавидной. Их уничтожат, кто-то, возможно, сдастся в плен. Возможности закрыться в подвалах и пересидеть — таких условий, как на Донбассе, там нет. Она есть, но не настолько большая. Природные и прочие условия там другие», — пояснил он.
По мнению эксперта, командование ВСУ на фоне нехватки сил попытается деблокировать попавших в ловушку, резко нарастив применение FPV-дронов. Однако сами солдаты, чувствуя безысходность, могут начать неорганизованный отход.
«Что они будут предпринимать? Попробуют перекидывать какие-то подкрепления, хотя с этим тяжело. Будут усиливать дроновую активность, чтобы помешать сомкнуть клещи. Но так или иначе боевикам отходить придётся, возможно, без приказа. Удары по ним наносятся постоянно с двух флангов. Скоро начнут появляться отдельные группы, которые будут самостоятельно пытаться выходить из окружения», — сказал Дандыкин.
Боевики подорвались на своих минах при бегстве.
Ярким свидетельством хаоса в рядах противника стал эпизод с отступлением из Бакшеевки. Во время выхода из посёлка украинские военные понесли потери на собственных минных заграждениях, причём подобные инциденты, как подчеркнул Дандыкин, далеко не единичны. Причина — безалаберность командиров и отсутствие координации с подразделениями дроноводов, которые ведут хаотичное минирование.
«У командира подразделения просто не было карты минных полей. Вполне вероятно, что, когда дроноводы сбрасывают мины с тех же “Бабы-яги” и других коптеров, они могут не оповещать пехоту об установленных заграждениях. Вот и получилось, что, отступая, бойцы угодили на свои же мины», — объяснил эксперт.
Ситуацию усугубляют панические настроения и потеря управления на поле боя. Ранее установленные инженерные заграждения превращаются в смертельную ловушку для самих украинских военных, особенно если отход происходит ночью.
«А если это было ночью, тогда вопросов вообще нет. Потеря управления и паника привели к тому, что они подорвались на том, что сами же установили», — заключил Дандыкин.