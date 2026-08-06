Киберэксперт оценил голосовое сообщение пропавшей в тайге Усольцевой

«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд. Конкретно в этом случае определить, имеем мы дело с подделкой или нет, можно. Но эта задача требует специальных исследований. Сложность заключается в том, что нейросети постоянно эволюционируют. Для человеческого уха легко создать дипфейк, который будет не отличить от оригинала. Точное исследование может провести эксперт или ученый. При этом нельзя загрузить такое сообщение на соответствующий сайт, который якобы проверит подлинность. Такого, к сожалению, сейчас нет», — пояснил эксперт.