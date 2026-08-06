Киберэксперт оценил голосовое сообщение пропавшей в тайге Усольцевой

Подлинность голосового сообщения от пропавшей в тайге Ирины Усольцевой установить можно, но это сложный процесс, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от посёлка Кутурчин Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись.
Тысячи волонтеров участвовали в поисках семьи, однако их следы так и не были найдены. Основной версией, которую озвучивало следствие на протяжении всего времени, остаётся несчастный случай.
Спустя 10 месяцев после их пропажи друг Сергея Усольцева Валентин Дегтерев сообщил, что они еще могут быть живы. Он рассказал, что в конце июля ему пришло анонимное письмо на электронную почту, с которой он ранее общался с Усольцевым. В письме была ссылка на файл, в котором содержался фрагмент речи Ирины.
«Дорогие мои, не надо грустить о нас, мы уже не вернемся. Нам мешали жить проблемы, не давали быть счастливыми вместе, теперь их больше нет. Начался новый этап, который нужно прожить занаво. Прощайте, мои любимые, простите нас за все», — сказала она.
По словам Дегтерева, невозможно установить, кто именно отправил анонимное сообщение, однако не исключил, что запись может быть настоящей.
Киберэксперт Раевский прослушал отправленную аудиозапись и оценил ее подлинность.
«Сейчас очень развиты технологии создания дипфейков до такой степени, что подделка голоса вообще не является проблемой. Достаточно иметь запись жертвы длительностью в несколько секунд. Конкретно в этом случае определить, имеем мы дело с подделкой или нет, можно. Но эта задача требует специальных исследований. Сложность заключается в том, что нейросети постоянно эволюционируют. Для человеческого уха легко создать дипфейк, который будет не отличить от оригинала. Точное исследование может провести эксперт или ученый. При этом нельзя загрузить такое сообщение на соответствующий сайт, который якобы проверит подлинность. Такого, к сожалению, сейчас нет», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что друг Усольцева считает, что члены пропавшей семьи находятся в разных местах.