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Игру Дастана Сатпаева на матче «Челси» против «Ювентуса» оценили в Европе

Сервис спортивной статистики Flashscore опубликовал оценки футболистов по итогам контрольного матча между английским «Челси» и итальянским «Ювентусом», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Гонконге и закончилась победой туринской команды с небольшим преимуществом — 1:0.

Главным героем матча стал Эдон Жегрова, который на 68-й минуте забил единственный гол и принес победу «Ювентусу».

По итогам встречи специалисты Flashscore поставили воспитаннику казахстанского «Кайрата» 6,5 балла.

Самую высокую отметку среди всех участников встречи получил Жегрова. За свою игру и победный гол полузащитник «Ювентуса» набрал 7,8 балла, став лучшим футболистом матча по версии статистического сервиса.

Ранее мы писали о том, что «Челси» Дастана Сатпаева проиграл вторую игру подряд в предсезонном туре.