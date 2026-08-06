Игру Дастана Сатпаева на матче «Челси» против «Ювентуса» оценили в Европе

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла в Гонконге и закончилась победой туринской команды с небольшим преимуществом — 1:0.
Главным героем матча стал Эдон Жегрова, который на 68-й минуте забил единственный гол и принес победу «Ювентусу».
По итогам встречи специалисты Flashscore поставили воспитаннику казахстанского «Кайрата» 6,5 балла.
Самую высокую отметку среди всех участников встречи получил Жегрова. За свою игру и победный гол полузащитник «Ювентуса» набрал 7,8 балла, став лучшим футболистом матча по версии статистического сервиса.
Ранее мы писали о том, что «Челси» Дастана Сатпаева проиграл вторую игру подряд в предсезонном туре.