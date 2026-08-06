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В Кировском районе Красноярска садоводы обнаружили артиллерийский снаряд

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщили в Росгвардии, опасную находку обнаружили жители в садоводческом товариществе, расположенном на улице 4-я Садовая. Во время проведения земляных работ садоводы нашли в земле предмет, визуально напоминающий боеприпас.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Как сообщили в Росгвардии, опасную находку обнаружили жители в садоводческом товариществе, расположенном на улице 4-я Садовая. Во время проведения земляных работ садоводы нашли в земле предмет, визуально напоминающий боеприпас.

Очевидцы сообщили о находке в МВД России по Красноярскому краю. На место происшествия выехала группа разминирования «Ратибор».

Прибывшие специалисты обследовали объект. Опасения садоводов подтвердились: находкой оказался 37-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Специалисты вывезли боеприпас для его последующего уничтожения.

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