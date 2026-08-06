Подрядчик вернёт 760 тысяч за плохой ремонт поликлиники в Лесосибирске

По данным прокуратуры Красноярского края, подрядчик сэкономил на всём: вместо штукатурки стены закрепляли гипсокартон на монтажную пену с отклонением от вертикали, часть саморезов при монтаже кровельного профиля не использовали, окна устанавливали с нарушением технологии. Старую штукатурку отбили лишь частично.