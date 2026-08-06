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Подрядчик вернёт 760 тысяч за плохой ремонт поликлиники в Лесосибирске

Проверка прокуратуры выявила грубые нарушения.

В Лесосибирске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» капитально ремонтируют поликлинику. Бюджет — 131 миллион рублей. Однако проверка прокуратуры выявила грубые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры Красноярского края, подрядчик сэкономил на всём: вместо штукатурки стены закрепляли гипсокартон на монтажную пену с отклонением от вертикали, часть саморезов при монтаже кровельного профиля не использовали, окна устанавливали с нарушением технологии. Старую штукатурку отбили лишь частично.

Прокурор внёс представление главному врачу. Заказчик заключил договор на авторский надзор с проектировщиками. С подрядчика списали 760 тысяч рублей излишне перечисленных средств.

Ранее мы сообащли, что в Эвенкии подрядчик получил 99 млн на спортплощадку, но построил пустырь.