Подрядчик вернёт 760 тысяч за плохой ремонт поликлиники в Лесосибирске

В Лесосибирске по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» капитально ремонтируют поликлинику. Бюджет — 131 миллион рублей. Однако проверка прокуратуры выявила грубые нарушения. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным прокуратуры Красноярского края, подрядчик сэкономил на всём: вместо штукатурки стены закрепляли гипсокартон на монтажную пену с отклонением от вертикали, часть саморезов при монтаже кровельного профиля не использовали, окна устанавливали с нарушением технологии. Старую штукатурку отбили лишь частично.
Прокурор внёс представление главному врачу. Заказчик заключил договор на авторский надзор с проектировщиками. С подрядчика списали 760 тысяч рублей излишне перечисленных средств.
Ранее мы сообащли, что в Эвенкии подрядчик получил 99 млн на спортплощадку, но построил пустырь.