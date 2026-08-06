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В Уфе мужчину осудили за избиение отца

Калининский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Уфы, который признан виновным в систематическом нанесении побоев и угрозах в отношении родителей.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

В период с ноября прошлого года по февраль 2026 года подсудимый, проживая вместе с родителями, в пьяном состоянии систематически применял насилие в отношении отца, наносил множество ударов кулаками в область грудной клетки, поясницы и головы, сопровождая свои действия угрозами убийством. Кроме того, подсудимый высказывал угрозы убийством и в адрес матери, так как она заступалась за супруга.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 400 часов обязательных работ.