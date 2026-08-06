В Уфе мужчину осудили за избиение отца

В период с ноября прошлого года по февраль 2026 года подсудимый, проживая вместе с родителями, в пьяном состоянии систематически применял насилие в отношении отца, наносил множество ударов кулаками в область грудной клетки, поясницы и головы, сопровождая свои действия угрозами убийством. Кроме того, подсудимый высказывал угрозы убийством и в адрес матери, так как она заступалась за супруга.