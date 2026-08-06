Любовь к Хабаровску нельзя навязать — писатель Александр Булаев

— Когда мы только начали работать, почти каждая рукопись так или иначе была связана с Хабаровском или Дальним Востоком. И я часто спрашивал авторов: почему действие происходит именно здесь? Что изменится, если перенести историю в другой город Очень часто ответ был простым: «Потому что я живу в Хабаровске». Но этого недостаточно. Если место никак не влияет на сюжет, если город существует только названием, читатель в него не поверит. Гораздо интереснее, когда регион становится естественной частью истории. Я встречал рукописи, где появлялись удивительные места силы, легенды, необычные природные объекты. Иногда настолько яркие, что хотелось самому туда поехать. А потом выяснялось, что автор всё это придумал. И именно это говорит о силе художественного мира.