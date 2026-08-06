Поселок Солнечный получил «Земского тренера»

Это государственный проект по привлечению в малые населенные пункты специалистов из сферы физкультуры и спорта. Михаил Герасименко, директор спортивной школы имени Мусатова: Игровые виды спорта в этой спортивной школе были, мягко говоря, не закрыты. Один футбол только, а баскетбола и волейбола не было. Сейчас появился баскетбол. Мы видим, что у ребят огромное желание приходить даже летом в зал заниматься. В спортивной школе имени Мусаева давно не слышали ритм ударов баскетбольного мяча. Вакансия тренера оставалась активной около двух лет. Привлечь специалиста в поселок было непростой задачей. Месяц назад к работе приступил Егор Чивичилов. Детство провёл в Солнечном, затем переехал в Хабаровск. Там играл за несколько местных клубов. Узнал о программе «Земский тренер» и решил вернуться в родной посёлок. Егор Чивичилов, тренер-преподаватель по баскетболу: О программе я узнал зимой, увидел по телевизору. Подумал, почему бы мне тоже не попробовать, не пойти по этой программе и стать тренером?! На занятиях Егор пользуется методиками своих тренеров. Планирует привить детям базовую технику игры и начать понемногу вывозить их на соревнования. Программу «Земский тренер’реализуют по поручению Президента России Владимира Путина. Она решает задачи госпрограммы “Спорт России”. Это развитие массового спорта и обеспечение доступности физкультуры для всех жителей страны. Шесть “Земских тренеров” переедут в Хабаровский край в этом году.