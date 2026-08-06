Высокотехнологичную помощь получили более 12,5 тысяч жителей Хабаровского края в 2025 году

В 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь получили 12 506 жителей Хабаровского края. За 12 лет количество таких пациентов выросло почти втрое — в 2013 году их было чуть больше 4,7 тысяч. Помощь оказывают в краевых госучреждениях и в трех федеральных центрах — сердечно-сосудистой хирургии, микрохирургии глаза и оториноларингологии. Все чаще врачи используют малоинвазивные методики: они дают результат с минимальной травматизацией и снижают риски послеоперационных осложнений. В Хабаровском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» в 2025 году выполнили 45 тысяч операций. В Перинатальном центре имени Постола высокотехнологичную помощь ежегодно получают более 10 тысяч женщин. Помощь оказывается бесплатно в рамках территориальной программы госгарантий по показаниям, которые определяет лечащий врач. Также медучреждения закупают оборудование в рамках нацпроекта «Семья».