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«Рыбная лавка» с большим ассортиментом продукции едет в Комсомольск-на-Амуре

Жители смогут купить продукцию по доступным ценам.

Источник: Хабаровский край сегодня

Следующим пунктом остановки «Рыбной автолавки» станет Комсомольск-на-Амуре. Уже 12 августа на ярмарке в районе площади Металлургов жители города смогут купить рыбу по доступным ценам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Организацией поставок и формированием ассортимента занимается хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, который объединяет рыболовецкие хозяйства края. Они ведут промысел в Охотском море, Татарском проливе, бассейне реки Амур.

Жители города смогут приобрести качественную рыбную продукцию по ценам ниже среднерыночных. Так, сельдь будет продаваться по 104,99 рубля за килограмм, камбала — по 159, 99 рублей, минтай — по 156 рублей, свежемороженый судак по 239 рублей, мороженая корюшка Азиатская зубастая по 530 рублей, кета -по 397,99 рублей, головы тихоокеанских лососевых рыб — по 88 рублей, кальмар Командорский — по 286 рублей, навага Дальневосточная — по 106,75 рублей.

Кроме того, в продаже консервы: сельдь, морская капуста, иваси.

«Рыбная автолавка» работает по социальному проекту «Доступная рыба». В этом году он обновлён по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина и теперь обрел форму выездной торговли.

Раньше «Рыбная лавка» побывала в Переяславке, Бикине, Ванино и Советской Гавани.