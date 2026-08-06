«Рыбная лавка» с большим ассортиментом продукции едет в Комсомольск-на-Амуре

Жители города смогут приобрести качественную рыбную продукцию по ценам ниже среднерыночных. Так, сельдь будет продаваться по 104,99 рубля за килограмм, камбала — по 159, 99 рублей, минтай — по 156 рублей, свежемороженый судак по 239 рублей, мороженая корюшка Азиатская зубастая по 530 рублей, кета -по 397,99 рублей, головы тихоокеанских лососевых рыб — по 88 рублей, кальмар Командорский — по 286 рублей, навага Дальневосточная — по 106,75 рублей.