Власти Германии отреагировали на падение дрона в аэропорту Лейпцига: работали не дилетанты

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт заявил, что обнаружение беспилотника со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг/Галле может свидетельствовать о гибридной атаке.
Политик уточнил, что дрон был замечен на территории аэропорта. После появления подозрений, что аппарат оснащен взрывным устройством, были подняты по тревоге сотрудники полиции и специалисты-взрывотехники федеральной полиции.
«В данном случае мы вынуждены исходить из того, что речь идет о крайне серьезном инциденте, напрямую связанном с безопасностью. Моя оценка такова: здесь мы имеем дело со сценарием гибридной атаки», — сказал министр.
Добриндт подчеркнул, что появление дрона со взрывчаткой на территории аэропорта представляет собой новый уровень угрозы. Расследованием занимаются Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от беспилотников.
По словам министра, подобные инциденты могут повториться, поэтому Германия продолжит усиливать меры безопасности, включая развитие систем противодействия беспилотникам в аэропортах и на других важных объектах.
«Все это указывает на далеко не дилетантский подход. Мы говорим здесь о профессиональной гибридной угрозе, с которой нам придется разбираться и дальше», — добавил глава МВД Германии.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют происхождение дрона, тип взрывчатки и возможных организаторов инцидента. Добриндт призвал не делать преждевременных выводов до завершения расследования.
Напомним, дрон с самодельным взрывным устройством был обнаружен поздно вечером во вторник рядом с украинским грузовым самолетом Ан в аэропорту Лейпцига/Галле. Оператора беспилотника пока не нашли.
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